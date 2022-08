La FLV Cerignola non smette di rinnovarsi: arriva anche l'opposto Marilena Fracchiolla

Si aggiunge un nuovo ed importante perno nella rinnovata Fenice Libera Virtus Cerignola che ha presentato il nuovo opposto, classe ‘92, Marilena Fracchiolla. Pugliese, precisamente di Molfetta, muove i primi passi nel mondo della pallavolo tra le fila della Pegaso partecipando ai campionati giovanili. Negli anni successivi, prende parte ai campionati nazionali di Serie B2 (Azzurra Volley) e Serie C (Asem Bari).

Dopo una breve pausa lavorativa riprende con passione e abnegazione la sua crescita sportiva tornando sul parquet a difendere i colori della sua città, tra le file della Dinamo. Nell’ultima stagione sportiva ritorna a Bari, titolare nelle fila del Primadonna. Si presenta così Marilena: “Sono molto felice di approdare alla FLV, poter giocare per una piazza importante come quella di Cerignola è molto stimolante. Sono grata al coach Drago e alla società per la fiducia che hanno riposto in me e farò di tutto per dare sempre il massimo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! GO FLV!“