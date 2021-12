B1: FLV Cerignola lotta ma non basta, il derby se lo aggiudica Castellana Grotte

Allail derby con l’al Palagrotte per 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) nell’ottava giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie. Risultato netto, ma è migliorato il carattere della squadra, ovvero la capacità del gruppo di aiutarsi a vicenda per recuperare e non deprimersi nei momenti negativi.

Cerignola è cresciuta nella qualità del gioco, ma forse serve fare qualcosa per smuovere alcuni meccanismi di squadra, come conferma capitan Carmen Bellapianta: “Sì, manca un po’ di esperienza in questa squadra, manca la cattiveria agonistica necessaria per spingere di più al momento giusto. Purtroppo abbiamo una panchina corta e credo che la società stia pensando a qualche rinforzo”.

Mister Sarcinella per il Cerignola schiera Luzzi (10 punti) opposta a Micheletti (5), Mansi (7) e Mantovani al centro, Peruzzi (5) e Bellapianta (3) laterali, Galuppi libero. Entrate Fanizzi (1) e Stelluto, non entrate Palumbo, Puro e Di Bari. Massimiliano Ciliberti per la Zero5 risponde con Liguori (15) opposta ad Alberti (1), Vinciguerra (7) e Micheletto (7) centrali, Civardi (top scorer della gara con 18 punti) e Cipriani (10) schiacciatrici, Recchia libero. Entrata Pisano, non entrate Soleti, Pinto, Di Carlo, Pavone e Giannini.

Partenza ad handicap per la Zero5 che regala molto (3-8). Sul 5-10 ci pensa capitan Civardi a suonare la carica mettendo a segno 4 punti consecutivi. Sul 10-13 un ulteriore allungo (Micheletto, Civardi e Cipriani) per il sorpasso (15-13). Avanti punto a punto fino al 18-19, quando la Zero5 accelera di nuovo (21-19) e chiude il set sul 25-21.

Il secondo set scorre fluido 10-4, poi 15-8, fino ad un nuovo breve periodo di black-out per uno 0-6 che consente alle ospiti di riavvicinarsi (15-14). Questa volta ci pensano Cipriani, Liguori e Micheletto a rimettere la gara nella giusta carreggiata (19-15) ed avviare il rush finale fino al 25-18 siglato da Civardi. Terzo set simile al secondo. Sprint iniziale (8-4, poi 12-5), break ospite (12-9) e nuovo allungo Zero5 (16-12 e 21-14) fino al 25-17 siglato con una doppietta di Capitan Civardi, indubbiamente la migliore in campo. Il tabellino del match:

ZERO 5 CASTELLANA GROTTE-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)