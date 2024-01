Lottera Italia, da incubo quella di un foggiano: vinse 1,2 milioni di euro ma dimenticò di ritirare il premio

Dal 2002 non sono stati ritirati premi della Lotteria Italia per circa 31 milioni di euro. Soltanto nell'edizione precedente 2022-23, come ha rimarcato nei giorni scorsi Agipronews, non sarebbero stati riscossi 618mila euro. Oltre vent'anni costellati da dimenticanze milionarie.

Il primato degli 'sbadati' fu il possessore del primo premio da 5 milioni di euro dell'edizione 2008/2009, venduto a Roma. Un episodio simile accadde nel 2016 quando non fu incassato il premio da 2 milioni di euro. Il terzo premio più alto mai ritirato nella storia della Lotteria Italia è quello che avrebbe potuto cambiare la vita di Gino I., 45enne originario di Ascoli Satriano impiegato alle Poste di Verona, che all'epoca dimenticò di controllare il biglietto.

In un articolo pubblicato qualche anno fa su il Gazzettino, aveva spiegato di averlo ritrovato mettendo ordine tra le sue cose. Da quel momento si era affidato alla Fondazione Italiana Risparmiatori per adire le vie legali contro Lotteria Italia e Monopoli di Stato. Tuttavia, senza successo.

Era il 6 gennaio 2010 e su Rai 1 l'allora presidente del comitato giochi Valeria Vinci Orlando, durante la trasmissione condotta da Elisa Isoardi, aveva comunicato i 6 biglietti vincenti della categoria 1, tra questi anche il numero F642985 venduto ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia, acquistato durante le festività natalizie del 2009 in una piccola tabaccheria, che si era aggiudicato il quarto premio da 1,2 milioni di euro.

Era quello di Gino, che però se ne accorse oltre il limite massimo di riscossione di cinque anni, dal giorno dell’estrazione

Venerdì 6 gennaio è in programma l'estrazione, con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno 'Affari Tuoi' condotta da Amadeus. Verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, mentre i premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti poco prima dell’inizio della trasmissione. Per gli altri premi si dovranno attendere le decisioni del Comitato Lotterie, nella sede dei Monopoli di Stato.

Il record assoluto di vendita dei biglietti appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Il premio più ricco è stato da 15 miliardi di lire, assegnato in due edizioni, entrambe abbinate a 'Carramba che sorpresa', nel 1998 e nel 1999. Dal 2001 in poi, il primo premio è sempre stato da 5 milioni, tranne che in due occasioni: i 6 milioni messi in palio nel 2003 e i due primi premi da 5 milioni di euro del 2009, uno dei quali rimesso in gioco grazie alla poca memoria del vincitore dell’anno precedente che non incassò il premio top. L'Autogrill è un luogo particolarmente caro alla tradizione della Lotteria Italia.

Biglietto cartaceo

Il giocatore in possesso di un biglietto vincente in formato cartaceo può presentarlo, integro ed in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154).

In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca ritira il tagliando e lo inoltra all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Al giocatore, inoltre, saranno richieste le generalità, il suo indirizzo e la modalità di pagamento scelta (assegno circolare, accredito su c/c bancario o accredito su c/c postale).

Il biglietto cartaceo di Lotteria Italia, quindi non va buttato, poiché, se vincente, va consegnato come prova di vincita.

Biglietto online

Se il biglietto vincente è stato acquistato online, è necessario seguire una procedura alternativa rispetto a quella prevista per i biglietti in formato cartaceo. La richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l’Ufficio Premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.