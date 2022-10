Airone ferito messo in salvo dai volontari della protezione civile: "Ora è in buone mani"

Un esemplare di airone cenerino, ferito ad un'ala, è stato individuato e tratto in salvo, questa mattina, a Vieste, dagli uomini della protezione civile 'Pegaso'. Lo splendido esemplare di fauna selvatica è stato recuperato in località Palude Mezzane; la polizia locale ha poi avviato la pratica per l'affidamento dello stesso presso un Centro di Recupero specializzato, situato a Bitetto, dove riceverà le cure del caso: l'esemplare ferito è quindi in buone mani.