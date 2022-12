C’è Vico del Gargano nell'edizione speciale 'Puglia e Basilicata' del Monopoly

C’è anche Vico del Gargano nel 'Monopoly Puglia e Basilicata', edizione speciale del gioco da tavola più famoso del mondo. L’edizione speciale, infatti, è stata realizzata in collaborazione con 'I Borghi più belli d’Italia', il club e la rete dei borghi italiani d’eccellenza di cui Vico del Gargano è parte integrante, tra l’altro laureandosi proprio nel 2022 come il quinto borgo più bello d’Italia in assoluto nel relativo concorso nazionale che ha avuto spazio sulla trasmissione televisiva Rai 'Kilimangiaro' lo scorso aprile.

La casella dedicata a Vico del Gargano si trova tra quelle della 'prigione' e della 'Compagnia Idrica', ha la banda gialla in testa e, dunque, è tra le ‘caselle’ nobili e più strategiche da accaparrarsi.

Nell’edizione speciale, inoltre, ci sono anche gli altri paesi della Puglia e della Capitanata che, assieme a Vico del Gargano, si fregiano del titolo de 'I Borghi più belli d’Italia', vale a dire Monte Sant’Angelo, Alberona, Bovino, Pietramontecorvino e Roseto Valfortore per la provincia di Foggia; Cisternino, Locorotondo, Maruggio, Otranto, Presicce e Specchia per le altre province pugliesi. Il 'Monopoly Puglia e Basilicata' si può acquistare su internet ed è in distribuzione anche nei punti vendita di diverse grandi catene di giocattoli.

“E’ una grande soddisfazione”, ha dichiarato Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, “perché si tratta di un ulteriore veicolo di promozione per il nostro paese, in un anno che, da questo punto di vista, è andato davvero alla grande, basti pensare al ritorno di immagine avuto con la puntata di Kilimangiaro andata in onda a Pasqua e con tutta la campagna di valorizzazione svolta in primavera per il concorso nazionale che ha decretato un eccellente quinto posto per Vico del Gargano tra i borghi più belli di tutta Italia”.

Soddisfatta anche Porzia Pinto, assessore con delega al Turismo e ai rapporti con I Borghi più belli d’Italia: “L’associazione dei borghi ha fatto un lavoro eccellente per tutto l’anno, questa iniziativa del Monopoly è la ciliegina sulla torta”.

La notizia sull’edizione speciale del gioco da tavola più famoso del mondo arriva dopo il grande successo ottenuto, lunedì 26 dicembre 2022, dalla prima edizione del 'Paposcia Winter Fest'. “La prima edizione è andata oltre ogni nostra più rosea aspettativa”, ha aggiunto il sindaco Sementino, “non solo il Mercato Coperto, ma anche strade, piazze e quartieri storici di Vico del Gargano si sono riempiti di cittadini e visitatori, con un’atmosfera davvero meravigliosa, anche grazie a La Via dei Presepi artistici e alla Fiaccolata di Natale delle Confraternite. Stiamo facendo un importante gioco di squadra che mette insieme un’intera comunità assieme all’Amministrazione comunale. Per i risultati che stiamo conseguendo, voglio ringraziare tutti”.