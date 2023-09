'Verticalman' porta a casa tre premi in due festival internazionali

'Verticalman - Storia di un Uomo Verticale', il film di Roberto Moretto girato interamente a Foggia, ha ottenuto tre importanti riconoscimenti in due festival cinematografici internazionali. Il 23 settembre, infatti, al Caorle Independent Film Festival (alla sua sesta edizione), tra 70 film in concorso analizzati dalla giuria, l'attore Nicola Rignanese è stato decretato 'Miglior Attore Non Protagonista', mentre il premio come 'Miglior Film' del festival è stato consegnato al regista Roberto Moretto, che, con la Jrstudio Cinema, ne è anche il produttore.

“Per una piccola produzione, andare a una serata di premiazione a 500 chilometri da casa, senza avere la minima sicurezza di portare a casa un premio, è una scelta difficile, ma è stata una scelta dovuta e sentita. Il Caorle Independent Film Festival è il primo festival che ci ha selezionati e ho deciso che meritava la nostra presenza. Evidentemente questa fiducia reciproca era un presagio di fortuna e stima. Il premio assegnato a Nicola Rignanese non è altro che una conferma della sua innata capacità di tenere le redini del grande schermo. Dopo aver ritirato il premio per Nicola, mi sono rilassato, quasi rassicurato, e quando sono stato chiamato nuovamente sul palco per ricevere il Premio come Miglior Film, ammetto di non essere riuscito a trattenere l'emozione”, dichiara il regista Roberto Moretto.

Il giorno successivo, invece, il Voce Spettacolo Film Festival di Matera ha consegnato il Premio come Miglior Attore Protagonista a Roberto Galano. “Il film è continuamente in bilico tra commedia grottesca e realtà drammatica, abbiamo cercato di non superare mai quel limite che fa diventare il grottesco una farsa. Vi ringrazio per questo premio e vorrei condividerlo con il gruppo di attori, produttori e tecnici di Verticalman. Un gruppo che, nonostante abbia le capacità e continue opportunità di lavorare nel cinema a livello nazionale e internazionale, ha comunque deciso di fare casa base a Foggia, perché queste persone hanno deciso di non farla morire" , ha dichiarato Roberto Galano sul palco del festival materano.

Questi premi si aggiungono ai precedenti riconoscimenti ricevuti durante l'estate: Proiezione D’Onore al South Italy International Film Festival nella fantastica cornice del Castello di Barletta, Athens International Monthly Art Film Festival (Miglior Film di agosto, in attesa della selezione di fine anno fra i migliori film di tutto il 2023), Vision Independent Zone Film Fest (festival stagionale di Odessa, Ucraina, che ha premiato Verticalman come Miglior Film dell’estate 2023) e diverse Selezioni Ufficiali: Metropolis Film Festival, Ischia Global Fest, London Director Awards, Santa Barbara International Movie Awards. Alcuni premi sono assegnati anche da piccoli festival, ma ci danno la gioia di portare il film in giro e di poterlo mostrare a persone non coinvolte che evidentemente apprezzano la sua purezza.