L'Ufficio delle Tenebre, l'antico rito dell'inchino davanti al Crocifisso del Venerdì Santo a Monte Sant'Angelo

Il nome Ufficio delle Tenebre deriva proprio dal senso di disorientamento percepito dalla Chiesa davanti la crocifissione e le tenebre presenti durante la morte di Cristo sul Golgota.

La Mattina del Venerdì Santo, alle 9:30, i confratelli si riuniscono per intonare preghiere e canti corali in latino in modo lento e solenne con l?accompagnamento dell?organo a canna seicentesco presente nella chiesa di San Bartolomeo.

Questi comprendono: i rituali liturgici preconciliari del Mattutino delle Tenebre, la Feria VI in Parasceve, le letture cantate dette Lezioni, i passi delle Lamentazioni del profeta Geremia, il quale predisse e pianse la rovina di Gerusalemme e l??Epistola agli Ebrei.

L?unione della poesia e della musica fa vivere, a chi le ascolta e le recita, un reale senso di partecipazione e meditazione durante la giornata del Venerdì Santo.

L?ufficio delle Tenebre si conclude alle 12 con un momento molto suggestivo in cui i confratelli si inchinano davanti il Crocifisso mentre l?organista intona il salmo penitenziale più antico, il Miserere.

Al termine del rito i confratelli, insieme ai presenti, percuotono i banchi della Chiesa creando un rumore assordante che vuole simboleggiare il terremoto avvenuto nel momento della morte di Cristo.

È un momento di raccoglimento in preghiera per tutti gli abitanti di Monte Sant?Angelo.