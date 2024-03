Gli spaghetti all'assassina di Bari sono foggiani: l'inventore è il cuoco Enzo Francavilla

Come riporta Cibotoday, gli Spaghetti all'Assassina nascono nel 1967 nelle cucine del ristorante 'Al Sorso Preferito' di via Vito Nicola De Nicolò, 40, a pochi passi dal lungomare Araldo di Crollalanza.

Secondo una prima ricostruzione - che non troverà riscontro nelle testimonianze di altri - i titolari del locale trovano la ricetta acquisendo gli ambienti adiacenti al primo nucleo del ristorante, un'ex rosticceria. Sul muro di quella cucina avrebbero trovato un foglio con questa bizzarra preparazione.

Secondo il gastronomo barese Sandro Romano le cose andarono diversamente. Infatti, pare che il foggiano Enzo Francavilla, titolare del locale, li abbia inventati sul momento per due clienti in cerca di un primo piatto gustoso e sostanzioso. Lo chef decise di preparare questi spaghetti al pomodoro, facendoli un po' piccanti e bruciacchiati.

Il nome 'Spaghetti all'Assassina' deriva dalla risposta dei clienti all’assaggio. Soddisfatta la fame, Francavilla chiese se avessero gradito e uno dei due rispose: “Buonissimi davvero, sei proprio un assassino!”.

Questa ricostruzione sfata un altro falso mito, che vorrebbe ricondurre gli Spaghetti all'Assassina a un piatto di recupero, riscaldato e bruciacchiato in padella. A Bari a svolgere questa funzione è la pasta al forno della domenica, che viene essere ripassata in padella per essere mangiata il lunedì.