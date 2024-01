Serenella, il cane degli infermieri del pronto soccorso diventa il primo del Comune di Volturino

Da ieri 2 gennaio Serenella è ufficialmente il primo cane del Comune di Volturino, "il primo di tanti altri che seguiranno" rassicurano i volontari dell'Enpa Odv Torremaggiore del rifugio 'Cristina Siena'.

Accalappiata, portata in sanitario, microchippata a nome del Comune, vaccinata, sterilizzata, sottoposta a tutti gli esami per malattie infettive e assicurata per eventuali danni che potrebbe provocare a terzi, è stata liberata e riportata sul territorio. "Un bellissimo traguardo, la vittoria dell'unione tra amministrazione comunale ed associazione".

La cagnolina ha trascorso alcuni giorni in un angolo di un box, "ma finalmente adesso è tornata nel posto che lei considera casa", ovvero il pronto soccorso, dove l'amica a quattro zampe staziona in alcuni box inutilizzati e gli infermieri le donano cibo e acqua.

Non ha alcun problema di aggressività, è buona ma non si lascia avvicinare dalle persone. "Vi invitiamo ad aiutarci nel suo accudimento e a monitorarla. Siamo orgogliosi di questo importantissimo traguardo e ringraziamo l'amministrazione per aver collaborato e compreso il vantaggio della sterilizzazione e della reimmissione, a tutela degli animali, ma anche dei cittadini. Un grazie particolare però va anche ai cittadini che sfamano e si occupano dei randagi".