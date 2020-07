VIDEO - Incidente stradale in via del Mare sulla Sp 73

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri pomeriggio è avvenuto un incidente stradale in via del Mare sulla sp 73 direzione borgo Tavernola, alla fine della strada prima del bivio. Come si può notare dalle immagini un mezzo pesante si è ribaltato adagiandosi sul lato opposto destro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Da notare le condizioni disastrate del manto stradale.

Il giorno prima, sempre in via del Mare, un'auto era finita contro un albero provocando il ferimento di tre persone.