La Sp 138 'Panni - Limitoni' chiusa al traffico per lavori: transito consentito solo a residenti e frontisti, "ma a velocità massima di 10 km/h"

Strada provinciale 138. Dopo le sollecitazioni dell'ex vicesindaco di Panni Danida Mansolillo sui disagi dovuti alla chiusura della strada provinciale 'Panni - Limitoni', è giunta la precisazione del settore viabilità della Provincia di Foggia.

I lavori, dell'importo di 2,6 milioni di euro, serviranno alla risoluzione di problemi strutturali riguardanti la fondazione stradale e di conseguenza le opere complementari.

"Per il piano viabile - si legge in una nota ufficiale - è prevista la fresatura della pavimentazione e fondazione stradale per uno spessore di 25 cm, la rigenerazione a freddo dell’intero piano viabile con la tecnica del bitume schiumato, la pavimentazione dell’intero piano viabile in conglomerato bituminoso (binder)dello spessore di 4 cm, la finitura dell’intero piano viabile in conglomerato bituminoso (tappeto anti-skid) dello spessore di 3 cm. È in corso, altresì, la sostituzione delle barriere sui viadotti".

"Considerato che la esecuzione delle suddette lavorazioni comportano la demolizione completa della sovrastruttura stradale e che durante l’esecuzione dei lavori non può essere assicurata la sicurezza della circolazione stradale a causa della instabilità della pavimentazione manomessa e della presenza di materiali e mezzi d’opera ingombranti, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, il Dirigente del Settore Viabilità in data 24 giugno 2021 ha emesso l’Ordinanza n. 21".

L'ordinanza, oltre a prevedere la chiusura al traffico veicolare a decorrere dal 28 giugno e per tutta la durata dei lavori di rigenerazione, consente il transito a residenti, frontisti e all'impresa esecutrice dei lavori "tutti a proprio rischio e pericolo, con l’obbligo per tutti di procedere con estrema cautela ed a velocità massima di km/h 10 salvo diversa indicazione presente lungo l’itinerario".

"Si fa presente che il Comune di Panni è raggiungibile percorrendo la SP 138, alle condizioni dettate dalla suddetta Ordinanza oltre che per altre strade che non risultano interessate da lavori".