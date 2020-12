L'immondezzaio di via Capozzi davanti alle attività commerciali: "Basta, non posso cedere all'incuria di certe persone"

Salve, con la presente vorrei chiedervi aiuto nel segnalarle una situazione indecorosa che si sta verificando da parecchi mesi al civico 13 di Via Vincenzo Capozzi. Al suddetto indirizzo, davanti ad attività commerciali, come il centro estetico di mia moglie ad altri negozi, sono posizionati due bidoni della spazzatura che, come sarà possibile visionare dal materiale fotografico allegato, frutto di un monitoraggio effettuato negli ultimi 30 giorni, sono straripanti di rifiuti.

Senza contare la tipologia più disparata di rifiuti ingombranti che vi vengono abbandonati nottetempo e che puntualmente ogni mattina ritroviamo davanti ai nostri locali (materassi sporchi, elettrodomestici, materiali edili e via dicendo).

Non sono bastate le numerose segnalazioni all’azienda Amiu per far sì che questa marea di spazzatura fosse portata via in tempi rapidi per evitare di farla trovare ai clienti delle nostre attività.

A conti fatti ci troviamo di fronte ad una discarica a cielo aperto e non trovo corretto che solo per colpa dell’inciviltà che regna sovrana nella nostra città, le attività commerciali presenti in zona siano costrette a spostarsi.

Motivo per cui chiediamo aiuto affinché i bidoni della spazzatura siti in via Vincenzo Capozzi al civico 13 siano spostati e risistemati in un luogo più consono.

Inoltre, sarà mio impegno personale combattere questa situazione di degrado nel quartiere: da appartenente alle forze dell'ordine, non posso cedere all'incuria di "certe persone". In attesa di un gentile riscontro, la ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. Alessandro