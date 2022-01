Famiglia disperata, due bimbe e un cardiopatico vivono in condizioni disumane: "Fa freddo, respiriamo muffa e umidità"

Gallery















Salve Foggiatoday, queste sono le condizioni in cui siamo costretti a vivere, con due bambine piccole e una persona cardiopatica. Nonostante i numerosi reclami e le denunce, viviamo in condizioni disumane, che ci stanno facendo ammalare per via della muffa che ogni giorno dobbiamo respirare e che ricoprono i nostri indumenti bagnati.

C'è penetrazione di acqua da tutte le parti, a momenti siamo costretti a stare con gli ombrelli aperti in casa. Fa molto freddo, i muri sono continuamente bagnati nonostante i riscaldamenti sempre accesi.

Chi si assumerà la responsabilità se qualche membro di questa casa dovesse ammalarsi? Chi ne risponderà? L'Arca Capitanata quando provvederà a fare qualcosa? Siamo disperati, non sappiamo più cosa fare, se non denunciare e segnalare ancora una volta.