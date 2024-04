Salvatore, il palermitano che su Tiktok racconta il suo amore per Foggia: "È una città stupenda, veniteci"

Lui si chiama Salvatore Pedalino. Palermitano doc, ma residente a Milano. Su Tiktok si fa chiamare 'Il Milanese Rosanero', nickname che coniuga vita personale e fede calcistica.

Ed è proprio il calcio ad aver fatto scoccare il colpo di fulmine con la città e la gente di Foggia: "Tutto è nato dal ritorno playoff contro il Cerignola. Feci un semplice video nel quale mi complimentavo con la squadra per l'impresa. Subito dopo, il mio profilo fu invaso da tifosi rossoneri". La simpatia si unì ai riti scaramantici: "Più facevo dei live e più il Foggia andava avanti. Per questo feci una promessa: se il Foggia fosse arrivato in finale, sarei venuto allo Zaccheria. E così ho fatto".

L'esito della partita con il Lecco è noto ai più, ma la passione della gente conquistò Salvatore: "Qui mi sono sentito subito a casa. Anche se rimasi a Foggia solo un giorno, durante il viaggio di ritorno piansi per tutto il tempo", racconta. "Ho legato con tanti foggiani. Ecco perché ho deciso che, appena si fosse creata l'occasione, sarei tornato. E così ho fatto. Sono arrivato a Foggia venerdì scorso, ho avuto l'occasione per conoscere meglio la città e fare un carico d'amore".

Prima di partire, però, ha colto l'opportunità di tornare nel tempio dei satanelli: "Ho calpestato il prato dello 'Zaccheria', la realizzazione di un sogno".

Dopo tre giorni, Salvatore è rientrato a Milano, non prima di aver registrato un ultimo video con un messaggio ben preciso: "Questa è una città sottovalutata. Le impressioni che avevo sono state confermate. Di questa città si dice di tutto e di più, che sia colma di inciviltà e delinquenza. Ma le persone incivili possono trovarsi ovunque. Io mi sono subito innamorato di questa città e delle sue persone. Prima di giudicare un posto, metteteci piede e poi ne riparliamo. Venite a Foggia, non ve ne pentirete".