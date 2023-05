Rossella Menga è la nuova direttrice artistica dello Student Film Festival. Laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito il Master in gestione e produzione cinematografica e televisiva alla Luiss Business School di Roma, ha frequentato stage e tirocini formativi con qualificati organismi pubblici e privati. Designata a direttrice per la capacità di saper interagire con il mondo dei nuovi linguaggi visivi e la vocazione di dare visibilità ai prodotti audiovisivi dei nuovi filmmakers, anche attraverso la proposta di programmi speciali dedicati al “cinema giovane”. Il Consiglio direttivo del Centro Ricerca di Teatro e Cinema 'La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno', il 7 maggio 2023 ne ha deliberato la nomina a valere per il biennio 2023/2024; succede all’attrice Marina Elena Savino che ha retto l’incarico con successo sino al 31.12.2022.

Con la sua nomina il Festival intende offrire un festival del cinema giovane, in continuità con le edizioni precedenti, ponendosi come polo di ricerca attento alle ultime e più innovative vie della cinematografia contemporanea. Il contest Student Film Fest, che si terrà nella cornice del Foggia Film Festival dal 19 al 25 novembre 2023, è rivolto agli studenti delle Università pubbliche e private riconosciute, Accademie di Belle Arti e Accademie di Cinematografia, I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) e Scuole secondarie di II grado. Ai vincitori saranno conferiti i riconoscimenti University Award e High School Award; previsti premi speciali alle rispettive categorie. Il bando di concorso sarà presto disponibile sul sito www.foggiafilmfestival.com, link iscrizioni; per iscriversi c’è tempo sino a fine luglio 2023.