Ginevra, la gattina foggiana nata con una malformazione alle zampe posteriori: "Ha bisogno dell'aiuto di tutti noi"

Aiutiamo Ginevra. Parte la raccolta fondi per sostenere l'operazione per salvare la gattina di Orta Nova

Ginevra è una piccola gattina nata con una patologia agli arti posteriori, una lussazione rotulea bilaterale congenita di 3° grado a destra, e di 2° a sinistra.

Con falsa cifosi, conseguente infiammazione dei tendini, e mastite alle ultime due mammelle derivata dall'infiammazione e dallo stress, va operata perché potrebbe arrivare ad avere anche problemi nei processi digestivi e di espletamento dei bisogni.

Ad oggi lei è apatica, zoppica, non salta, non corre, ed è molto dolente, sia al tatto ché al movimento.

Dovrebbe affrontare quanto prima un intervento di trocleoplastica con trasposizione della cresta tibiale a entrambe le zampe posteriori; si tratta di un intervento importante, ma troppo costoso.

"Purtroppo è un periodo difficilissimo, senza lavoro e senza nessun sostegno economico alcuno, come per moltissimi, ma lei non può comprendere e non può aspettare troppo. Vi chiedo umilmente di aiutarmi nel dare alla piccola Ginny, una vita degna di una gattina della sua giovane età, io purtroppo, da sola, non riesco ad aiutarla, ma tutti insieme, anche solo con un piccolo contributo possiamo valere la vita per lei"

Ecco perché è importante promuovere la raccolta fondi per aiutare la piccola Ginevra di Orta Nova; per le donazioni basta andare sul sito di Gofundme.com