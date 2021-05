Il dono delle profumerie Gattullo di Foggia: un 'carico' di prodotti per l'igiene alle tre comunità educative delle suore di San Giuseppe

La catena di profumerie foggiane 'Gattullo' ha donato 500 prodotti per l'igiene personale alle tre comunità educative delle suore di San Giuseppe. In piena emergenza sanitaria e quindi in un periodo di difficoltà per i ragazzi ospitati dall'Istituto (molti provenienti da famiglie problematiche), Alessandro Gattullo e i suoi collaboratori hanno portato a suor Emanuela, la rettrice, gel disinfettanti, mascherine, shampoo, sapone, spazzolini da denti, bagno doccia e tanti altri prodotti.

L'istituto ospita cinque classi di scuola primarie, tre sezioni di scuola dell’infanzia, condotte da religiose, tre comunità educative ed un centro diurno, in cui operano sia religiose che docenti ed esperti laici.