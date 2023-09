Premio Letterario Città di Siena: tra i vincitori anche il cerignolano Nicola D'Andrea

C'è anche un pezzo di Capitanata tra i premiati alla ottava edizione del Premio letterario Città di Siena, andato in scena nella giornata di ieri. Nicola D'Andrea si è aggiudicato il primo posto nella Sezione Opere inedite - Categoria narrativa per bambini compresa tra i 6 e i 13 anni, vincendo il premio 'Fiorenza Mannucci' con il racconto 'Sipario! Che il gioco abbia inizio', un "racconto originalissimo, innovativo, di pregevole valenza didattica", come si evince dalla motivazione.

Nella cornice della Sala degli Specchi dell'Accademia dei Rozzi a Siena si è svolta la cerimonia di premiazione della kermesse letteraria internazionale organizzata dall’Associazione Letteraria "Gruppo Scrittori Senesi, sotto la direzione artistica di Massimo Granchi che ha visto la partecipazione di autori da tutta Italia.

D'Andrea, docente di lettere presso la scuola secondaria di I grado Ic 'Carducci-Paolillo' di Cerignola, sarà anche ospite nella giornata di domani 24 settembre alle 10:30 alla "Fiera del Libro di Cerignola, dove presenterà il testo "Il supplente. Un anno in Romagna", Pegasus edition, classificatosi terzo nella categoria "romanzo inedito" al Premio Montefiore Conca 202