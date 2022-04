Piace il Rosàntica delle cantine Placido-Volpone: il vino di Ordona premiato con le '4 viti'

II Rosàntica delle cantine Placido-Volpone di Ordona si è aggiudicato le 4 viti della guida 'Vitae' dell'Associazione Italiana Sommelier, la 'bibbia' dei viticoltori. Un altro grande successo per questo rosato ricavato da Aglianico e Sangiovese, che sta per essere presentato al pubblico in occasione del prossimo Vinitaly, dal 10 al 13 aprile a Verona