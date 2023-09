Alex e Giovanna, i talenti delle acconciature alle star del cinema e della moda pronti per Sanremo

Grazie alla loro professionalità, Alex di Alter Ego parrucchieri di Foggia e Giovanna Luxury Bio-Salon di Manfredonia, hanno preso parte al dietro le quinte dell’80° Mostra del Cinema di Venezia. Alex ci ha svelato in una intervista alcune curiosità riguardanti l’emozionante esperienza ed il dietro le quinte dell’Hotel Excelsior.

Ha raccontato che non è la prima volta che partecipa ad un evento di questo calibro, infatti grazie all’agenzia internazionale di cui fa parte, ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia già dieci anni fa. Ha scelto poi di dedicarsi al suo salone finché il treno è ripassato ed ha deciso di non lasciarselo nuovamente scappare.

Lui e sua moglie Giovanna hanno avuto la possibilità di pettinare personalità come Bianca Guaccero, Caterina Balivo, Violante Placido, Denny Mendez, ma hanno anche interloquito con la madrina del festival, Caterina Murino, e con la conduttrice televisiva foggiana Manila Nazzaro.

Alex e Giovanna, come ogni hairstylist, sono stati guidati dagli stilisti per la scelta delle acconciature delle star in cui sono state predilette acconciature morbide con beach waves e raccolti eleganti. La collaborazione di queste due figure, insieme con il make-up artist, ha dato vita ai capolavori a cui abbiamo assistito sul red carpet.

Due autentici talenti che hanno preso parte anche alla Milano Fashion Week, dove hanno affrontato ritmi serratissimi destreggiandosi tra i vari showroom e ad altri eventi presenti in svariate location e nei castelli. Hanno avuto modo di lavorare con stilisti quali Fendi e Alberta Ferretti: quest’ultima ha dimostrato la sua grande umanità ringraziando personalmente i coiffeur per il loro impegno, invitandoli anche ad un cocktail organizzato post sfilata.

Oltre a ritmi serrati, in cui si sono dovuti spostare da una parte all’altra della capitale della moda italiana, sono stati travolti dall’emozione, non solo dell’evento in sé, ma anche nel vedere sfilare donne italiane e americane affette da tumore al seno.

L’evento è stato organizzato dalla stylist Amelianna Ioiacono, finalizzato alla raccolta fondi per la lotta al cancro della mammella. Il lavoro di Alex e Giovanna è un lavoro di squadra, dove però non mancano preferenze di eventi ed infatti Alex ha preferito il Festival del Cinema di Venezia dove hanno avuto modo di interagire più umanamente con gli artisti, mentre Giovanna ha preferito la metodicità scaturita dai ritmi serrati della Milano Fashion Week.

Un’altra elettrizzante avventura li aspetta, quella della partecipazione al Festival di Sanremo 2024.