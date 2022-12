Un successo il 'Panettone sotto il rosone' di Troia

All’interno delle iniziative 'Troia in festa', l’evento 'panettone sotto il rosone' ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, proveniente anche da fuori regione, grazie alle masterclass dei maestri pasticceri che hanno svelato i trucchi del mestiere per realizzare panettoni e cioccolatini. Il tutto in un’atmosfera natalizia resa più dolce dai canti dei bambini della scuola primaria Virginio Salandra.

Le pasticcerie daune si sono 'sfidate' offrendo al pubblico assaggi dei loro prodotti. La gente ha poi votato e ha decretato come miglior panettone artigianale quello della pasticceria Aquilino, alla quale è andato il primo premio PanRosone.

Soddisfatti gli organizzatori e l’amministrazione comunale con il sindaco Leonardo Cavalieri che invita tutti alla seconda edizione e l’assessore Patrizia Battaglia che intervistata afferma: “Siamo orgogliosi di questo risultato che ci spinge a proseguire su questa strada. Ho felicemente abbracciato questo progetto in quanto il nostro territorio è pieno di aziende che producono prodotti davvero di qualità e quale vetrina più bella per esporli?” indicando la bellissima piazza dove la cattedrale di Santa Maria Assunta, con il suo magnifico rosone, offrono uno scenario unico.

Nel corso dell’evento, gli infopoint, posizionati in più punti, hanno dato indicazioni e distribuito gadget della serata.

Gli eventi sono organizzati dalla Biagio Ciuffreda Management, FC lab, Comune di Troia, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Puglia Promozione.