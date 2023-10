Nuovo 'attacco d'arte' a Palazzo Longo: arriva il flash mob 'S/Vegliamo Foggia'

Tornano gli attacchi d’arte in via Fuiani a Foggia. Ancora una volta Palazzo Longo (già clinica De Troia) al civico 61 tornerà ad essere il palco sul quale mettere in scena una città diversa che reclama il diritto alla bellezza. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre a partire dalle 18.30 e questa volta non si tratterà di alcuna installazione come accaduto già in passato.

Gli ideatori, ovvero gli artisti Antonio De Michele e Sinuhe da Foggia, hanno deciso di organizzare un flash mob dal titolo ‘S/Vegliamo Foggia’

“Senza clamore – spiegano – la performance vuole solo invitare alla riflessione abbracciando idealmente un edificio in precipitosa rovina metafora di tempi difficili quanto non tragici che spesso passano nella indifferenza generale. A chiunque voglia unirsi in questo abbraccio non si chiede altro che la presenza concreta, una testimonianza anche solo un passaggio fuggevole per un saluto, una stretta di mano e, perché no, un abbraccio”.