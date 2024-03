Orsara Movet, su Apple Store l’app che racconta il paese dell’Orsa

L’Abbazia Sancti Angeli di Orsara di Puglia, grazie all’accordo e alla collaborazione tra la Parrocchia San Nicola di Bari, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, sarà aperta e visitabile durante alcuni dei giorni più importanti della Settimana Santa: sabato 30 marzo dalle ore 15 alle ore 17.30; domenica 31 marzo dalle 10 alle 12.30; lunedì 1° aprile dalle 10 alle ore 18. Sabato 30 marzo, sarà possibile fruire di una visita guidata contattando la Pro Loco: per prenotare rivolgersi al 353.3998020.

Domenica e lunedì si può fare la visita in autonomia utilizzando l’app Orsara Movet: angel, fire and music. Si chiama “Orsara Movet”, è un’applicazione scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone da Apple Store. Si tratta di una guida digitale dedicata ai visitatori che vogliano informazioni su Orsara di Puglia, sulla storia del paese e i suoi luoghi d’interesse.

Per trovarla e scaricarla, basta digitare la parola “Orsara” nel motore interno di ricerca di Apple Store. Apparirà la dicitura “Ar tour – Orsara di Puglia”. Cliccandoci sopra, si otterrà la recensione e la possibilità di scaricare la App. Con Orsara Movet è possibile esplorare il paese direttamente sullo smartphone. La modalità di navigazione interna all’applicazione è incentrata su un sistema basato sulla realtà aumentata e la geolocalizzazione. L’app è completamente gratuita. Sull’icona dei punti di interesse occorre seguire il tag blu per il percorso 'Angel', che valorizza il legame di Orsara di Puglia con San Michele, Patrono del paese; il tag rosso, invece, indirizza verso il percorso 'Fire', che promuove, tra le altre cose, la grande tradizione dei Fucacoste e della notte del 1° novembre orsarese tra falò e zucche antropomorfe; il tag verde, invece, conduce al percorso tematico incentrato sulla musica e gli eventi musicali.

“Il Comune di Orsara di Puglia”, spiega Concetta Terlizzi, delegata comunale a Eventi e Cultura, “ha deciso di fare attivare uno strumento digitale agile, di facile e veloce consultazione, per promuovere il patrimonio materiale e immateriale del paese in maniera innovativa. A Orsara di Puglia, da oltre 10 anni, il Touring Club Italiano ha assegnato e confermato periodicamente la certificazione di qualità e interesse turistico-ambientale della Bandiera Arancione. Orsara di Puglia, inoltre, dal 2007 è parte integrante di Cittaslow, la rete italiana e internazionale delle località caratterizzate da eccellenze produttive enogastronomiche e da politiche attive per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità”.