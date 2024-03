Segnalano forte odore di gas, ma erano solo broccoli: il caso nel Foggiano diventa un quiz a L'Eredità

Ancora una volta la città di Foggia protagonista de l'Eredità, il quiz televisivo in onda su Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Nella puntata di ieri una delle concorrenti si è trovata di fronte ad una domanda curiosa, che ha suscitato più di un sorrisino tra i partecipanti e il padrone di casa. 'Chiamano i pompieri per una fuga di gas, era lo la vicina che cucinava i broccoli'.

La notizia, pubblicata in esclusiva su queste colonne e ripresa da altri organi d'informazione, agenzie di stampa, tv e quotidiani nazionali, risale al 7 marzo. Non è avvenuta a Foggia, ma a Rocchetta Sant'Antonio, dove l'odore dei broccoli che una signora stava cucinando per la cena, era stato scambiato per la puzza di gas da un condomino, il quale, evidentemente preoccupato, ha allertato i vigili del fuoco.

Una squadra di Deliceto, arrivata immediatamente sul posto, ha scoperto il realtà che si era trattato di un grosso equivoco.