Ad Accadia un murales in memoria dell'imprenditore e artista Domenico Pio de Girolamo

È dedicato alla memoria di Domenico Pio de Girolamo, in arte Ryo, scomparso ad agosto del 2020 all’età di 39 anni, il murales realizzato in via Pertini ad Accadia.

L’opera contribuisce anche a cambiare il volto del piccolo comune dei Monti Dauni e a riqualificare gli spazi urbani.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Accadia in collaborazione con artisti locali di fama internazionale, mira a rivitalizzare gli angoli meno conosciuti del paese attraverso l'arte pubblica.

“Diventerà una rappresentazione tangibile delle nostre aspirazioni culturali collettive”, scrive l’amministrazione.

Il murales è intitolato ‘Dipingendo il Futuro’. È un omaggio degli amici del compianto imprenditore della Lotras e writer per passione, talentuosi artisti locali guidati dalla visione di Teresa e Armando De Girolamo, la famiglia di Ryo, celebrato in una futuristica opera d’arte.

Il Comune auspica di poter ospitare gli autori in un appuntamento annuale per la diffusione dell’arte del writing. Se n’è parlato in un incontro nella biblioteca comunale il 18 agosto scorso, con il papà di Ryo, Armando de Girolamo, titolare della Lotras srl.

"Questo murales rappresenterà un passo significativo nella trasformazione del nostro comune in uno spazio che incanta i sensi e ispira il cuore – afferma il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis - Siamo grati alla famiglia di Ryo, a Teresa e Armando De Girolamo, moglie e papà di Ryo, agli artisti che hanno abbracciato questa iniziativa con entusiasmo e dedizione, e siamo certi che il loro lavoro arricchirà la nostra comunità”.