Addio a Domenico De Girolamo, l'artista della Lotras di Foggia: una terribile malattia se l'è portato via a 39 anni

Si è spento dopo aver combattuto un male terribile a 39 anni Domenico De Girolamo, figlio di Armando, patron della Lotras di Foggia. Lavorava per l'azienda di famiglia ma aveva una passione smisurata per l'arte, i writer e la fotografia.

Nel luglio scorso, presso il Terminal Lotras di Foggia-Incoronata, aveva presentato Whole Train Archive, la rassegna da lui curata durante la quale erano state presentate le collezioni di tele, immagini, istallazioni e pubblicazioni, con le quali Globcom/Whole Train Press e Lotras, anche attraverso la fotografia, aveva inteso valorizzare e documentare il fenomeno del writing e dell'arte.

A ricordarlo su Faceboolk Napoleone Cera. "Caro Domenico, è proprio quando non trovi le parole da scrivere che capisci di quanto sarà immenso il vuoto che ci lasci. Hai sofferto e hai lottato contro un male al quale hai sempre risposto con un sorriso e con una forza incredibile. Ora non ci sei più, ma dall’alto, dove di sicuro darai più colore, stringi forte a te mamma, papà, Nazario e particolarmente tua moglie e i tuoi piccoli. Oggi piango, non la scomparsa di un amico, ma di una grande persona con un cuore immenso!