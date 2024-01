Naviglio e Draicchio eccellenze della Capitanata premiate al Sigep: i loro gelati nella guida di Gambero Rosso

È stata presentata nella giornata di ieri la nuova Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso. Il volume, giunto alla ottava edizione, è stato presentato nel corso della 45esima edizione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianale e Caffè (Sigep) in corso nel Quartiere Fieristico di Rimini.

Nella Guida sono selezionati i migliori indirizzi di tutta Italia, divisi regione per regione. Le gelaterie inserite nel volume sono state premiate nel corso della terza giornata del Sigep con la consegna dei Tre Coni, massimo riconoscimento.

Anche la Capitanata ha recitato un ruolo da protagonista, grazie a Michel Draicchio. La sua gelateria ‘Michel’ è una delle due della Puglia (l’altra è la ‘G&Co di Tricase, ndr) presente nella guida. Draicchio era presente in quel di Rimini per ricevere l’ambito e prestigioso riconoscimento dei Tre Coni: “Sono onorato, con questo premio abbiamo raggiunto l’apice”, ha commentato Draicchio, che nel ringraziare la compagna Stefania e i suoi collaboratori, ha poi dedicato un pensiero alla sua terra: “Ringrazio il mio territorio, la montagna del Sole: il Gargano. È un posto bellissimo, come lo sono la Daunia e il mio piccolo paesino, Peschici. Ci regalano delle meravigliose eccellenze”.

Nella guida c’è anche un altro straordinario rappresentante della provincia di Foggia. Rocco Naviglio ha infatti ricevuto il Premio Sostenibilità con “un gelato sempre più frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sempre più improntato alla sostenibilità: un concetto che coinvolge sia l’impatto ambientale che l’aspetto sociale”. E non è tutto: l’edizione in corso del Sigep è stato reso indimenticabile anche da un altro riconoscimento per Naviglio, al quale l’Associazione Italiana Gelatieri ha conferito il titolo di Cavaliere del Gelato: “Sono orgoglioso di portare le tradizioni, la bellezza e la storia della mia terra su palcoscenici prestigiosi in giro per l’Italia. Il gelato è una peculiarità tutta italiana e trasformare ricette dolci e salate della nostra tradizione gastronomica in gelato, rispettando la qualità delle materie prime, è la missione della mia bottega! Dedico questo traguardo alla mia città, Foggia, che mi ispira ogni giorno. Grazie a tutto il mio team che mi supporta e che mi ha accompagnato in questa esperienza straordinaria… e le sorprese non sono finite”, ha commentato attraverso un post sui social.