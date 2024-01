Avanti un altro, il 'record' della barista garganica Martina: "È la prima volta che accade"

Nella puntata di 'Avanti un altro' andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Martina Bufo, barista di un paesino del Gargano e madre di un bambino di 12 anni, ha spiazzato tutti conquistando il primato di prima concorrente della storia del game show giunta alla sua undicesima edizione, a non aver congelato il montepremi prima che scadesse il tempo della prova finale: "Ero troppo concentrata e non ho visto il montepremi", il commento a caldo.

La risposta, ironica, del conduttore Paolo Bonolis non si è fatta attendere: "Questo le servirà anche per comprendere perché prendiamo le bionde". Eppure Martina, simpatica e sempre sorridente, era partita bene indovinando sia la domanda dal salottino, che alcune della prova finale.

Il video di Martina ad 'Avanti un altro'