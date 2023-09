Maria Chiara Giannetta torna in tv con Blanca. A Natale al Cinema con Ficarra e Picone

Torna in tv ‘Blanca’, la serie prodotta da Rai Fiction e ‘Lux Vide’ che vede protagonista l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta nei panni di una giovane donna non vedente che lavora come consulente della polizia. La prima delle sei puntate andrà in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 5 ottobre. Queste le anticipazioni della seconda stagione che verrà ufficialmente presentata lunedì 2 ottobre alle 14 al ‘Prix Italia’ di Bari e alla presenza dei protagonisti, del regista e dei vertici Rai Fiction e ‘Lux Vide’.

"La follia di Blanca e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione, e questa seconda sarà l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Scopriremo segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino…soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro".

Torna, quindi, in tv uno dei successi del palinsesto Rai della scorsa stagione, capace di incollare allo schermo 6milioni di telespettatori (sono quelli dell’episodio finale) con uno share del 27,94%, vero e proprio record per una serie in prime time. Merito della protagonista che fa “della sua debolezza una sorta di superpotere” come aveva dichiarato a suo tempo l’AD di ‘Lux Vide’ Luca Bernabei.

E merito dell’interpretazione di Maria Chiara Giannetta, attrice della scuderia del ‘Teatro dei limoni’ che dopo tanta gavetta e studio si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla fiction di successo ‘Don Matteo’.

Dopo aver recitato in altre fiction, il successo arriva nel 2022 con ‘Blanca’, serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Per questo ruolo viene premiata ai Nastri d'argento per le Grandi Serie come migliore attrice protagonista. Il 2022 la vede anche fra le co-conduttrici del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

Quindi da ottobre la rivedremo in tv e a Natale al cinema nella nuova pellicola di Ficarra e Picone dal titolo ‘Santocielo’. E poi chissà, magari in una veste completamente nuova: “Il mio desiderio più grande? Tanti soldi per produrre bei film”.