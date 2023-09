Gaudiano sulle orme di Antonino: stravince la prima puntata di Tale e Quale show interpretando Tiziano Ferro

Luca Gaudiano sulle orme di Antonino. Il cantante foggiano si è aggiudicato la prima puntata della tredicesima edizione di Tale e Quale Show. Nella trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai uno, il vincitore dell’edizione 2022 delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, ha sbaragliato la concorrenza grazie alla straordinaria imitazione di Tiziano Ferro, con la canzone 'Non me lo so spiegare'.

Gaudiano ha totalizzato 74 punti, piazzandosi davanti al Marco Mengoni interpretato da Lorenzo Licitra (68 punti) e alla Giorgia interpretata da Ilaria Mongiovì, terza con 62 punti. Il cantante foggiano ha ottenuto tre primi e un secondo posto nelle classifiche dei quattro giurati, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e l’imitatrice Valentina Barbieri. Appuntamento a venerdì prossimo, quando dovrà interpretare il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.