Il foggiano Luca Gaudiano è fra i concorrenti di 'Tale e Quale Show'

Il bel canto made in Foggia sbarca in Rai. A partire dal 22 settembre negli studi di ‘Tale e Quale Show’, fra i concorrenti ci sarà anche Gaudiano. È lo stesso artista a comunicarlo sui social con un reel in cui lo si vede andare in edicola ad acquistare una copia del noto settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ che riporta in copertina il cast artistico della nuova edizione del programma di successo di Carlo Conti.

“Una novità – scrive Gaudiano nella didascalia che accompagna il video – arrivata come una sorpresa vera e propria. Una mattina di luglio mi sveglio e vengo sommerso dai messaggi dei miei amici contenenti gli screenshot di un post dell’account di Carlo Conti che aveva pubblicato il cast della prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’. Che dire, sono davvero onorato di essere stato scelto e vi posso assicurare che darò tutto me stesso in questa nuova avventura. Grazie di cuore! Ci vediamo tutti i venerdì a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai1”.

Non è il primo cantante foggiano a calcare quel palco. L’anno scorso, infatti, Antonino Spadaccino si era portato a casa il titolo di campione della dodicesima edizione. Dunque, anche quest’anno la città di Foggia avrà un concittadino per cui fare il tifo.