'San Marco, dintorni e zone limitrofe', il tuffo nel passato di Mario Ciro Ciavarella

La scuola di una volta, le radio locali, l'alluvione dell'82, il torneo cittadino e tanto altro in 'San Marco, dintorni e zone limitrofe' di Mario Ciro Ciavarella. Una specie di "testamento biologico", per ammissione dell'autore, dove in 320 pagine e ottanta scatti fotografici, sono i 'memi' ad essere lasciati nella mente di chi legge, tralasciando ai posteri quello che si è visto e vissuto negli anni '70 e '80 del secolo scorso.

"Ricordi e speranze del tempo passato, ho voluto mettere tutto per iscritto, in un'epoca in cui quello che viene detto e fatto rimane nella memoria di tutti per poche ore o giorni. Sono una sessantina di articoli, che vanno dalla scuola di una volta, alla storia delle radio locali, ai ricordi su due sacerdoti che mi hanno formato: don Angelo Lombardi e don Fazejine Cipriani, al torneo cittadino, alla storia di 'Mez lu Chian, 'Mez la Chiazza, la villa, alle tavolette votive di San Matteo, a piazza 'Portoghesi' che poteva nascere, all'alluvione del settembre 1982, alla storia del campo sportivo, ai 'cleb' dove i giovani si ritrovavano e su tante altre storie che nel tempo pericolosamente se ne sta perdendo la memoria".