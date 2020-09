Neppure il Covid ferma il desiderio delle donne di fare impresa: nasce a San Severo l'healthy bar di Lucia

Senza glutine, senza lattosio, oppure vegano è il gelato che si può gustare presso l’Healthy bar "Qualcosa di te", in via Tiberio Solis 200.

Oltre a cornetti tradizionali, senza glutine e vegani, e ancora tisane per tutti i gusti e per tutti gli stati d'animo. È il luogo ideale in cui bere un drink energetico e salutare. Per i suoi centrifugati, i suoi smoothies, la sua caffetteria e le idee per uno spuntino leggero, la titolare Lucia Buoncristiano impiega solo ingredienti semplici e di alta qualità, con una particolare attenzione per le proposte vegetariane e vegane.

Ha aperto i battenti da poco e sta riscuotendo il gradimento soprattutto dei più giovani, che hanno deciso di intraprendere un'alimentazione vegetariana oppure vegana, o di chi intende gustare un gelato con ridotto apporto calorico. Tutto merito della dinamica imprenditrice sanseverese che, nonostante l’emergenza Covid-19, ha pensato bene di aprire un locale nuovo, unico nel suo genere nell'Alto Tavoliere.

Non mancano i consensi positivi anche di chi non è più giovane e ha scelto un'alimentazione priva di nutrienti di origine animale, più per necessità che per scelta etica. “Appena terminato il lockdown – spiega Buoncristiano, titolare dell’healthy bar -, ho deciso di avviare questa attività. Veramente ci pensavo da anni perché questo tipo di iniziativa rispecchia il mio modo di essere. Il rispetto per la natura, l’utilizzo di prodotti locali e naturali, sono da anni la mia filosofia di vita”.

Pertanto, lavorando nel settore ristorazione Lucia ha deciso di coniugare passione e attività imprenditoriale. “Anche una buona tisana – prosegue Lucia -, può dare un tono diverso alla giornata. I miei clienti amano gustare un gelato vegano, una tisana oppure un tagliere di prodotti genuini senza fretta, prendendosi il giusto tempo. Ed io ci metto la mia passione e la giusta professionalità per fornire loro non solo prodotti, ma anche suggerimenti e nuove proposte. Ognuno qui deve sentirsi libero di gustare con piacere il cibo o una bevanda come se fosse a casa propria”.