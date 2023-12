Il dono speciale degli scout di Bari: biglietti del treno per le tratte del Foggiano ai senza dimora

Dopo la Route Invernale sui Monti Dauni, tra Faeto e Castelluccio Valmaggiore, prima di tornare a casa, il Gruppo Bari 10 dell’Agesci ha reso ancora più speciale la sua visita nel Foggiano con un semplice ma significativo gesto.

Hanno donato ai Fratelli della Stazione un pacchetto di biglietti del treno per alcune tratte della provincia di Foggia da destinare ai senza fissa dimora che hanno la necessità di spostarsi, ma non hanno i soldi per farlo.

I biglietti non sono nominativi, e riguardano soprattutto la tratta Foggia-Lucera, molto importante per i senzatetto.

Un piccolo gesto dal grande significato: la mobilità è un tema di fondamentale importanza per i senza fissa dimora. Spesso chiedono all’associazione di volontariato foggiana soldi o biglietti per raggiungere parenti, amici o andare altrove a cercare lavoro. In questi casi, i Fratelli della Stazione offrono un compenso a fronte della distribuzione del giornale Foglio di Via, che restituisce anche la dignità di un piccolo lavoro.

Prima di ripartire, il clan e il noviziato del gruppo scout ha incontrato l’associazione proprio nell’atrio della stazione di Foggia, luogo in cui tanti senza dimora trascorrono la notte. È stata l’occasione per uno scambio di auguri e per augurare “buona strada” ai giovani scout, nel segno della solidarietà.