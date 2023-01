Lotto: a Foggia vinti 14mila euro

Nel concorso del 10 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati vinti in totale 28.250 euro.

La prima vincita ha premiato un giocatore di Foggia che è riuscito a centrare un premio da 14mila euro mentre la seconda è arrivata a Putignano, in provincia di Bari, con un premio da 14.250 euro. L' ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro per un totale di 33 milioni in questo 2023.

Sempre lo scorso 10 gennaio, la Puglia cala la doppietta al 10eLotto. Sono state centrate vincite per un totale di 40mila euro.

La prima è stata centrata a Tricase, in provincia di Lecce, grazie a 9 da 20 mila euro mentre l’altra ha premiato un giocatore di Bari che ha portato a casa un premio da 20mila euro con un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.