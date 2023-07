Le gelaterie più conosciute in città, un cono contro il caldo afoso

L’estate è iniziata già da un po' e il caldo torrido sembra non dare tregua. Il modo migliore per rinfrescare i palati di grandi e piccini è proprio con la degustazione di un fresco gelato.

Ogni zona ha la sua gelateria di qualità, pertanto non è necessario spostarsi molto per gustare un buon gelato. Tra le gelaterie più conosciute a Foggia c’è Rocco Naviglio, che prepara gusti diversi, particolari e ricercati. Ogni giorno una considerevole fila si accalca fuori dalla sua piccola bottega e il marciapiede è il ritrovo di foggiani di tutte le età che sembrano ritrovarsi uniti nei gusti di un gelato unico da gustare.

In centro città invece è possibile rinfrescarsi con l’ottimo gelato di ICream, che prepara una vasta scelta di gusti che vanno dai più classici e fruttatti ai più originali come Tropical Maurithius, Rocher e Cookies. Anche in questo luogo il sapore delizioso e delicato del gelato diventa simbolo di aggregazione.

Nei pressi del Teatro Giordano, simbolo di cultura e d’identità di Foggia per tutta la cittadinanza, si può gustare nella cioccogelateria Maluì un gelato che stuzzica i palati con i suoi gusti quali Cioccomello, Montezuma extra dark e Ricotta Strega. Inoltre il gelataio è molto attento a coloro che hanno intolleranze o allergie al glutine e al lattosio, infatti il loro gelato può essere tranquillamente consumato senza problemi.

In periferia, tra le gelaterie con i gusti più golosi troviamo la gelateria Antonaccio con gusti tradizionali ma anche ricercati: Liqui Luke, Fiesta, Happy Hippo, Sognando Amalfi, Brivido Strega anche in questa gelateria si possono trovare gusti senza lattosio o con latte di riso biologico.

Nella zona di viale Michelangelo si può gustare il gelato da Monachese che ricorda la storia del gelato foggiano quando a produrlo era la Pasticceria Sottozero. I gusti elaborati erano tutti freschi e al palato si percepiva la genuinità del prodotto di ottima qualità, il gusto quasi leggenda era il gusto gianduia.