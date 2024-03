Premio 'Bancarella Famiglia': in lizza c'è anche il romanzo del medico-scrittore Amilacare Spinapolice

Il romanzo ‘L’amore inverso’ del medico scrittore Amilcare Spinapolice edito da ‘Les Flaneurs Bari’ (2023) è candidato al premio letterario ‘Bancarella Famiglia 2024’.

L’annuncio ufficiale è stato dato nella sala Santa Maria in Aquiro in Senato dall’avv. Antonella Sotira, presidente e promotrice del premio ‘Ius Ponte della legalità’.

Nel suo intervento, l’avv. Antonella Sotira, presidente dell’associazione IUS Gustando, e del premio Ius Arte Libri, ha sottolineato che solo promuovendo valori etici è possibile conservare una democrazia solida da consegnare alle generazioni future. Dopo aver messo in luce le caratteristiche de ‘L’amore inverso’, selezionato anche per la fase finale ‘Ius Ponte della legalità’, la presidente ha ufficialmente annunciato di aver candidato il libro dello scrittore foggiano al Bancarella Famiglia 2024.

Oltre all’autore sono, poi, intervenuti la prof.ssa Silvana Campisi, il giudice Angelo Martinelli e l’attrice Maria Pia Tavano che ha emozionato il pubblico con le sue letture. Il giudice Cosimo Maria Ferri ha concluso i lavori augurando di rivedersi tutti per la finale di giugno a Pontremoli. Un importante riconoscimento sia, per il medico scrittore foggiano che per Alessio Rega giovane e intraprendente editore barese. Una prova ulteriore della vitalità della cultura in terra pugliese