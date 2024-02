Gli alunni della 'Leopardi' celebrano l'amore: "Abbasso l'odio"

"Abbasso l'odio, viva l'amore": gli alunni del XII circolo didattico “Giacomo Leopardi“ di Foggia hanno celebrato la giornata dell'amore rallegrando la scuola con cuori, poesie e attività manuali. Le attività hanno coinvolto, con attività dedicate a seconda dell'età dei bambini coinvolte, sia le classi della scuola primaria che della materna. In questo modo, il giorno di San Valentino è diventato occasione di confronto e dialogo, per aiutare i bambini a vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni interpersonali, l’affettività nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri.