Cori e fumogeni per la Fontana del Sele: 'Da 100 anni simbolo illustre della città'

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, i tifosi del Foggia hanno reso omaggio alla Fontana del Sele per i suoi 100 anni. Fu inaugurata infatti il 21 marzo 1924. 'Da 100 anni simbolo illustre della città" è lo striscione affisso in piazza Cavour, con i caratteri rigorosamente rossoneri. Piazza Cavour e la fontana centrale sono stati delimitati con i fumogeni. Sarebbero da ricondurre al flash-mob le esplosioni avvertite n centro dai residenti. Per i sostenitori del Foggia la fontana rappresenta il simbolo delle vittorie, atteso che ad ogni successo calcistico, la città si riversa in piazza Cavour per festeggiare.

Dal 10 al 12 aprile, n collaborazione con l'Amministrazione comunale di Foggia, Aqp ha organizzato una serie di iniziative dal titolo evocativo Futura alla presenza di Fiorella Mannoia, Paola Turci ed Erica Mou, che interpreteranno i brani di Lucio Dalla.

Doveva servire solo per l'inaugurazione dell’Acquedotto per poi essere smantellata e per far posto ad una fontana monumentale in bronzo e marmo che non fu più realizzata. Tale fontana diventò così il simbolo della città di Foggia.

Fu inaugurata proprio nel primo giorno di Primavera del 1924. Un venerdì, che per la città fu sinonimo di festa: migliaia di foggiani si riversarono in piazza Cavour, per ammirare i primi zampilli della fontana, progettata dall'ingegnere Cesare Brunetti.

Una struttura in cemento che rappresentava una stella marina a cinque punte.

L'evento godette anche della "benedizione" di un'altra figura simbolica della città, il Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli. Eppure, come si può leggere su manganofoggia.it, non si trattava di una struttura definitiva. La fontana, era stata pensata inizialmente per salutare l'inaugurazione dell'Acquedotto, per poi essere rimossa e sostituita da un monumento in bronzo e marmo.

Il progetto, però, non fu posto in essere e così quella struttura provvisoria si trasformò in un simbolo della città, che persino 'La Domenica del Corriere' - supplemento illustrato del Corriere della Sera - celebrò: 'Il saluto di Foggia al primo getto dell'Acquedotto Pugliese'

"Fra il giubilo del popolo, durante una grandiosa cerimonia, la fontana monumentale di Piazza Cavour comincia a zampillare", recita la didascalia che accompagna la prima pagina illustrata dell'edizione del 6 aprile 1924.