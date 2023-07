Fabio e Dino ce l'hanno fatta: il duo foggiano vince la finalissima nazionale di Zelig Open Mic

Dai palchi foggiani al prestigioso Zelig di viale Monza a Milano, quello in cui hanno esordito praticamente tutti i cabarettisti e gli umoristi italiani che contano. Fabio e Dino, al secolo Fabio Conticelli e Dino La Cecilia si sono aggiudicati la finalissima nazionale dello Zelig Open Mic. Questo significa entrare di diritto nell'Olimpo della comicità italiana, cioè il cartellone degli spettacoli dello Zelig di Viale Monza. Una vittoria difficile, visto il livello tecnico di tutti i concorrenti, ma ampiamente meritata dai due attori foggiani, noti e richiestissimi nel panorama locale e che adesso si apprestano al salto di qualità su palchi molto importanti.

DINO - Dino La Cecilia si forma sulle tavole del palcoscenico del Piccolo Teatro di Foggia, che calca dal 1998 sotto la sapiente guida del Maestro Enzo Marchetti. È proprio qui che nel 2000 conoscerà il suo compagno di scena Fabio Conticelli. La Cecilia nel 2003 è alunno della Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Nel 2009 vince il primo premio Stefano Capone come miglior attore giovane della città di Foggia. Nel 2016 partecipa alla sfida tra youtubers con il canale Telesbruz insieme proprio a Fabio Conticelli (e altri attori foggiani) su UnoMattina della Domenica e si aggiudica il primo posto nazionale. Nel 2022 Dino La Cecilia è uno degli attori di 'Ti mangio il cuore ' al fianco di Elodie, Francesco di Leva, Lidia Vitale, Francesco Patanè, Michele Placido, per la regia di Pippo Mezzapesa.

FABIO - Fabio Conticelli inizia a esibirsi a livello amatoriale in parrocchia alla chiesa del Carmine Nuovo di Foggia. Poi viene notato dal maestro Enzo Marchetti e dal 1999 si forma al Piccolo Teatro di Foggia. Nel 2016 prende parte a Telesbruz insieme a Dino, mentre nel 2021 partecipa come figurazione speciale nel film di Pio e Amedeo 'Belli Ciao'. L'anno successivo, Fabio è una figurazione speciale tra gli attori di 'Ti mangio il cuore'. IL DUO. Fabio e Dino lavorano fianco a fianco da 23 anni. Dal 2013 dirigono il Piccolo Teatro di Foggia. Grazie all'agenzia di spettacolo 'Bellavita Eventi' e alla lungimiranza del manager Nicola Talienti, le esperienze del duo foggiano hanno varcato i confini della città, fino a giungere a Zelig dopo aver stravinto la finale regionale di Bari.

"Le emozioni per questa finale sono indescrivibili - dice Dino La Cecilia - e dietro le quinte Fabio ed io sembravamo due bambini alle prese con la loro prima domenica al mare, pieni di ansia, preoccupazione ma allo stesso tempo di adrenalina. La nostra arma vincente è la nostra città: sapevamo e sappiamo di portare Foggia e i foggiani nel nostro cuore. Sempre. Quando si vince - continua il duo foggiano - bisogna ringraziare la squadra. Oltre a Nicola Talienti, vogliamo dire grazie ai nostri autori Fabio di Credico e Aldo Augelli, il nostro fotografo Mariano Russo, l’azienda +People che ci veste e i nostri amici, il nostro pubblico, i nostri familiari tutti. E come non poter dire un grazie enorme agli sponsor che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto per queste fasi finali sia in Puglia che a Milano : Giuseppe Di Lascia, WatchMan Eye Security, Mercati di Citta La Prima, Ga.Mi., gioielleria Massimo Gioielli, idrotermica salnitro, officina meccanica Enrico Fulchini, Officina meccanica Ciampone, forni Stefano Russo, l'avvocato Giuseppe Menichella e, dulcis in fundo, il nostro maestro, colui che ci ha insegnato tutto e a cui dobbiamo il nostro successo, il grande Enzo Marchetti. A lui dedichiamo questa grande vittoria".