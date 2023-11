Grande successo allo Zelig per Fabio e Dino: "Grazie Foggia per il tuo supporto"

Ci hanno messo un po’ a metabolizzare l’accaduto. Fabio e Dino, al secolo Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, hanno aspettato di toccare suolo foggiano per condividere con amici, parenti e fans l’emozione di aver calcato il palco dello Zelig. “Ancora non ci crediamo” scrivono, infatti, sui social.

Il 31 ottobre, infatti, hanno portato nel celebre locale milanese lo spettacolo ‘Collocazione provvisoria’. “Debuttare con un proprio spettacolo allo storico Zelig di Milano è un sogno per chiunque in questo settore, a noi è accaduto, vero? Confermate anche voi?” chiedono retoricamente i due attori ancora ebbri di felicità per una delle tappe più ambite nel percorso di chi fa il comico di mestiere in Italia. “Questo debutto non lo viviamo come un punto di arrivo ma come una tappa cruciale che ci spinge a fare sempre meglio” scrivono su facebook.

Lo spettacolo, nuovo di zecca e in anteprima nazionale proprio a Milano, oltre a quella del duo foggiano porta la firma di Aldo Augelli e Fabio di Credico, e racconta – alla maniera di Fabio e Dino – la tanto bistrattata, ma pur sempre amata città di Foggia. “Noi abbiamo cercato semplicemente di restituire con gli interessi questo incredibile amore che ci spinge a portare il nostro teatro, il nostro linguaggio, il folklore e l'amore per la città, ovunque” spiegano. Uno spettacolo che andrà in scena anche a Foggia, al Teatro del Fuoco l’11 e il 12 novembre: “occorre dire che vi vogliamo vedere tutti, per abbracciarvi ad uno ad uno?” scherzano (ma non troppo) i due.

Sì, perché neanche il tempo prendersi gli applausi dello Zelig che i nostri sono tornati a casa, naturalmente a bordo di un aereo della Lumiwings con scalo al Gino Lisa (come accaduto all’andata, a conferma dell’impegno a trecentosessanta gradi per la promozione della propria terra). Il tutto – anche questa volta – ironicamente immortalato sui social con un post che li vede davanti al portellone del velivolo in compagnia delle hostess: “Ringraziamo il comandante e l’equipaggio – hanno scritto – che ci hanno permesso di fare questa foto solo per l’incredibile somiglianza tra Fabio e Leonardo di Caprio in ‘Prova a prendermi’”.

Insomma, dalle tavole del Piccolo Teatro di via Nicola Delli Carri dove hanno mosso i primi passi a partire dalla fine degli anni Novanta, passando per una lunga e faticosa gavetta fatta di spettacoli e tanta formazione, sono arrivati a varcare la porta di quello che viene considerato l’Olimpo della comicità italiana. Restando umili e foggiani. “Volevamo dire grazie a tutti voi – scrivono, infatti, su facebook – perché nessuno dei nostri sogni, foggiani o milanesi, sarebbe stato possibile senza il vostro supporto e affetto”.