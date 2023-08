Ritorna la quota foggiana a Bake Off Italia: tra i concorrenti c'è Fabio Caldarulo

Dopo Daniela Ribezzo, vincitrice della nona edizione di Bake Off Italia, un altro foggiano torna a partecipare al programma televisivo più dolce che ci sia.

Tra i concorrenti di Bake Off 2023 c’è Fabio Caldarulo. Trentottenne foggiano ex autista di autobus, è un uomo che nella vita ha fatto sempre mille lavori per aiutare la famiglia, rinunciando anche agli studi. Ora che ha una compagna ed è padrem sebbene senta tutta la responsabilità sulle sue spalle, vuole immaginare un futuro nel mondo della pasticceria, la sua vera passione. Pensa che BakeOff Italia possa aiutarlo a raggiungere quest’obiettivo. Sogna un giorno di aprire una pasticceria per garantire alla figlia quella libertà di scelta che lui non ha mai avuto.

Il talent show più dolce che ci sia è condotto da Benedetta Parodi. A giudicare gli aspiranti pasticceri saranno: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

L’edizione 2023 dello show andrà in onda dall'8 settembre su Real Time e in streaming su RealTime.it. Tutti i cittadini foggiani faranno il tifo per Fabio.