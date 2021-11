Eduscopio premia ancora il 'Volta': è tra i migliori licei scientifici della Puglia

Alla vigilia del primo Open Day in presenza giunge, puntuale come ogni anno, l’ottimo risultato raggiunto dal Liceo scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia nella classifica di Eduscopio, progetto promosso dalla Fondazione 'Giovanni Agnelli' di Torino.

Il liceo scientifico 'Volta', infatti, si classifica nuovamente come il miglior liceo scientifico in città, con ben 73.94 punti nell’indice generale, attestandosi tra i migliori in Puglia. Per illustrare questo successo, il prossimo sabato 27 novembre il Liceo foggiano aprirà le sue porte ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado, ed alle loro famiglie, per mostrare le innumerevoli attività curricolari ed extracurricolari previste dalla sua Offerta Formativa arricchita da alcune novità che saranno comunicate nell'ambito dell'Open Day. Tra le novità troviamo laboratori all’avanguardia, decine di progetti Pon gratuiti per gli studenti, iniziative sociali e culturali che vengono messe in campo durante tutto l’anno scolastico, ormai da decenni. Per consentire una maggiore partecipazione, nel rispetto della normativa anti – Covid19 e con l’esibizione di GreenPass per gli adulti, l’accesso sarà regolamentato con prenotazione obbligatoria e sarà limitato a due persone per ogni nucleo familiare. I partecipanti verranno accompagnati da alcuni docenti e dalla Dirigente Scolastica a conoscere personalmente la realtà dell’Istituto.

Il Liceo Volta, lo ricordiamo, è l'unico Istituto in città ad aver ottenuto, da anni, l’imprimatur del Ministero ad istituire, oltre al percorso di Ordinamento, anche quello di Scienze applicate (gli unici due, oltre a quello Sportivo, autorizzati dal Ministero) ed è stato inserito nell’elenco delle scuole polo regionali al fine di garantire un supporto tecnico e di coordinamento per la Capitanata nei percorsi formativi nell’area scientifico-tecnologica.

Inoltre, sempre unico nella provincia di Foggia, a seguito di un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Medici, ha realizzato un percorso con Curvatura biomedica di durata triennale. Nello specifico, gli studenti delle classi terze svilupperanno durante il secondo biennio e durante l'ultimo anno del liceo, un percorso di ben centocinquanta ore, delle quali centoventi da svolgere all’interno dell’Istituto e di queste, ben sessanta ore saranno tenute da medici individuati dall'ordine del Medici; nelle restanti trenata ore gli studenti saranno impegnati presso le strutture sanitarie del territorio.

“Siamo lieti di registrare l’ennesimo successo del nostro Liceo – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Gabriella Grilli – successo che è frutto dell'impegno corale svolto da docenti, personale ATA e alunni. Aspettiamo con gioia i ragazzi e le famiglie al prossimo Open Day per illustrare ciò che facciamo quotidianamente e per far conoscere le tantissime novità del prossimo anno scolastico”.