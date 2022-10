Con i soldi delle mance acquistano giocattoli per i bimbi del reparto pediatrico: "Vederli felici è stato indescrivibile"

Hanno messo da parte le mance raccolte in estate durante la scorsa stagione, circa 650 euro, e con il ricavato hanno acquistato giocattoli e materiale didattico per i piccoli pazienti del reparto pediatrico del Poliambulatorio Giovanni Paolo II. "Quel frangente in cui i bambini hanno visto e subito agguantato il gioco a loro più caro è stato qualcosa di indescrivibile. Non perdete tempo, fate del bene, fate tutto il bene possibile, non ve ne pentirete mai" si legge sulla pagina Facebook del Lido Macchia in agro di Monte Sant'Angelo, di cui Adriano, uno dei due benefattori insieme a Michele, è il titolare.

Casa Sollievo della Sofferenza hanno ringraziato i 25enni per il grande gesto. "Siamo abituati a vedere gesti di beneficenza da parte di calciatori, cantanti, comici e altri personaggi famosi – rivelano le infermiere del Reparto – ma fare beneficenza donando il ricavato di mance raccolte in un’intera stagione di lavoro fa la differenza. Grazie Michele e Adriano, siete la bella gioventù, quella che ha un cuore puro e generoso e soprattutto siete di esempio per tutti noi".