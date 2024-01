I Giocattoli in Movimento arrivano a destinazione: doni ai piccoli pazienti del Tatarella di Cerignola

Sono un centinaio i giocattoli raccolti dal gruppo territoriale di Cerignola del M5S al gazebo allestito davanti al Comune nel fine settimana dell’Epifania per la campagna nazionale ‘Giocattoli in Movimento’.

La raccolta di giocattoli, usati e non, e libri per bambini, che in parte vengono scambiati e in parte vengono regalati ai bimbi meno fortunati, ha fatto registrare un significativo riscontro.

Tante famiglie si sono recate al banchetto e i loro bambini, in cambio di due giocattoli, ne hanno ricevuto uno. Un regalo che oltre a suscitare gioia racchiude i valori della generosità, della solidarietà e della speranza.

I giochi raccolti sono stati consegnati venerdì mattina nel reparto di Psichiatria e nel dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Tatarella dall’europarlamentare e coordinatore provinciale Mario Furore, dal referente del gruppo territoriale Matteo Capuano, dall’assessore comunale all’Attuazione del Programma e Pari Opportunità Domenico Dagnelli e dal consigliere comunale Vincenzo Sforza.

I doni hanno portato un sorriso in corsia tra i piccoli ricoverati e le loro famiglie. La cerimonia di consegna è stata anche l’occasione per mostrare riconoscenza allo staff medico, paramedico e amministrativo.

“Ringrazio di cuore gli attivisti del Movimento e tutte le persone che hanno reso possibile un momento così intenso – ha detto l’europarlamentare Mario Furore - perché quando la generosità incontra l’impegno, quando la professionalità viene arricchita dall’umanità, la semplicità dei piccoli gesti e pensieri produce risultati straordinari”.