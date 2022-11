Conad Adriatico insieme a Rete Clima per il progetto 'Forestiamo insieme l'Italia' a Torremaggiore

Conad Adriatico partecipa attivamente all’iniziativa 'Forestiamo insieme l’Italia' attraverso un progetto di tutela ambientale nel comune di Torremaggiore, in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di corporate social responsibility (CSR), di sostenibilita? e di decarbonizzazione.

L'area oggetto della forestazione è una piccola porzione di verde lungo la strada provinciale 46, alla periferia della città.

Le 1.000 specie che verranno messe a dimora si rifanno alla foresta mediterranea, con specie di quercie come il cerro, il leccio e la roverella a dominare il piano verticale, specie accessorie quali aceri, frassino meridionale accompagnati da specie arbustive autoctone.

Nella zona la copertura forestale è pressoché assente, i terreni intorno infatti sono stati da sempre sfruttati dall'uomo per la produzione di olio e grano. Questa mattina soci e collaboratori di Conad Adriatico hanno preso parte alla prima fase di forestazione, a cui ha partecipato anche il sindaco di Torremaggiore Emilio di Pumpo.

“Siamo orgogliosi di fare un regalo all’ambiente e alla comunità in cui operiamo attraverso una importante iniziativa di forestazione in un’area di forte bisogno. - dichiara l’amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando -. Sostenere concretamente le comunità locali è da sempre un impegno prioritario per la nostra cooperativa. È il nostro modo di fare impresa, ad animarci è la voglia di creare insieme un valore aggiunto per i territori che ci ospitano e lasciare alle nuove generazioni un futuro più sostenibile. Una responsabilità che ci siamo assunti concretamente con il progetto 'sosteniamo il futuro Conad' con cui ci impegniamo a sostenere la cultura della sostenibilità e favorire una crescita ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile e condiviso. Il nostro ringraziamento va a tutti i nostri soci e clienti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa contribuendo in maniera concreta a questo progetto”.

“È davvero un piacere poter collaborare con Conad per la realizzazione di un progetto così significativo - afferma Paolo Viganò - presidente di Rete Clima, che integra una visione di sostenibilità fortemente basata sulla concretezza, sul territorio e sul miglioramento dei contesti urbani. "Credo che sia una buona pratica da raccontare - prosegue Viganò - perché racchiude in sé molte valenze positive, molto futuro”.

L’iniziativa 'forestiamo insieme l’Italia' è parte della campagna 'foresta Italia', patrocinata dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale - mille in ciascuna regione – grazie al prezioso aiuto delle cooperative, dei soci e dei clienti i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad.

Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad 'sosteniamo il futuro', basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.