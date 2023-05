Pasquale e la sua collezione di occhiali made in Vieste: "Così rilancio le bellezze della mia città"

Vieste, un sogno unico da vivere ad occhi aperti. La sua magia è tutta da scoprire anche attraverso nuovi punti di vista. Pasquale Masanotti è il venticinquenne che, con la nuova collezione Masa Eyewear, ci fornisce uno sguardo nuovo sulla città garganica. La linea ideata e creata dal giovane imprenditore del luogo ha come 'leitmotiv' la scelta stilistica di richiamare appieno i paesaggi e i colori della sua Vieste.

Il suo interesse per l’ambito ottico è legato alla sua famiglia, avente un negozio di ottica da quasi 50 anni, mentre quello per la creazione di occhiali è nato con lo scopo di voler raccontare e far conoscere il suo paese, Vieste e il Gargano, attraverso una collezione di occhiali da sole e vista.

Vieste negli ultimi anni è cresciuta moltissimo, uno dei tanti pregi è l’accoglienza nei confronti del turista, una grande varietà di esperienze naturalistiche e soprattutto il limpido mare con le sue vaste spiagge. Da qui nasce la sinuosità delle linee 'Vignanotica' e 'Molinella' che fanno da contrasto alla densità strutturale dei modelli calcarei Pizzomunno' e 'Faro’.

Pasquale gioca con i colori vibranti ed evergreen di 'Ripa' e 'Vieste' e la curiosità di 'Umbra', mantiene il 'must' di 'Architiello', 'Marina Piccola' e 'Style '98' e ancora altre storie bellissime, garantendo un brand di qualità e accuratezza dei dettagli. Lo stesso Pasquale dichiara: "La mia scelta è stata quella di puntare a un 'Made in Vieste' vincente, una mia scommessa personale per rilanciare la bellezza del mio paese attraverso i nostri occhi, per questo ho definito un concept in cui tutti possono contemporaneamente indossare occhiali di qualità e conoscere le nostre bellezze naturalistiche, portandole addirittura con sé in giro per il mondo".

Un difetto di Vieste è la mancata destagionalizzazione, che costringe molti imprenditori a chiudere le proprie attività a ottobre. Fortunatamente, Masa Eyewear, è un brand che non è vincolato dalla vendita stagionale, in quanto anche la collezione da vista invernale è andata sold out per tre anni consecutivi.

La quarta collezione Masa Eyewear sarà già disponibile prossimamente nel mese di maggio presso lo store a Vieste in centro di Ottica Masanotti in viale XXIV Maggio 62 oppure visitando le pagine social Facebook e Instagram e sul sito web dedicato, così da poter conoscere info e contatti disponibili.