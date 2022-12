Il Burger King fa gola ai foggiani: lunghe file e attese per testare la nuova apertura

Il Burger King fa gola ai foggiani che, nonostante le abbuffate natalizie, sono disposti a lunghe code e attese pur di testare l'offerta della nuova attività, inaugurata ieri sera nei locali adiacenti alla multisala 'La Città del Cinema'.

Dopo il pienone dell'inaugurazione, anche il primo turno a pranzo registra una grande affluenza, con potenziali clienti in disposti in una lunga fila che collega l'attività con l'area parcheggio di via Miranda. Da ieri, quindi, il colosso del fast food è presente anche a Foggia, pronto alla sfida a colpi di hamburger e panini con Mc Donald's, già presente in città, e Old Wild West (situato invece nella zona industriale).