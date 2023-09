Appello del parroco per salvare l'unica chiesa del paese: giostraio dona l'incasso di una serata

In queste ore Cesare, giostraio di Manfredonia, sta ricevendo numerosi attestati di stima per aver raccolto l'invito fatto da Don Pasquale Paloscia, il parroco della chiesa di San Michele Arcangelo che durante un'omelia, rivolgendosi ai fedeli, aveva chiesto ai commercianti del posto di devolvere il guadagno di una sera per i lavori di ristrutturazione della struttura.

Cesare Tarantino, 53 anni, ha donato il ricavato della sera del 15 settembre, durante la festa patronale di Santa Maria della Misericordia: "Mi sento parte della comunità di Zapponeta e ho accolto con entusiasmo l'appello rivoltoci da don Pasquale. Con la mia famiglia ho deciso di devolvere il ricavato di questa sera alla nostra parrocchia di San Michele Arcangelo, l'unica presente nel piccolo comune, per cui invito i cittadini a partecipare" si legge sul sito dell'Ansa.

Il don si è detto soddisfatto anche la risposta collettiva che si sta registrando in paese. Sono in tanti, infatti, ad aver già partecipato nel tentativo di salvare l'unica chiesa del piccolo comune. Il costo dei lavori ammonta a 270mila euro, di questi 160mila euro sono finanziati dall'8x1000. A marzo erano stati raccolti già 25mila euro.