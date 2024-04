Il Foggia porta doni e sorrisi ai piccoli degenti dell'Oncoematologia pediatrica di 'Casa Sollievo'

Trasferta a 'Casa Sollievo della Sofferenza' per gli uomini di mister Cudini che, nella giornata di ieri, hanno portato doni e sorrisi ai piccoli degenti dell'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di San Pio.

Nel corso della mattinata, i giocatori del Calcio Foggia 1920, giunti a San Giovanni Rotondo con l'autobus rossonero e l'intera dirigenza, hanno incontrato i bambini ricoverati e il personale sanitario che quotidianamente se ne prende cura, lasciando loro doni e messaggi di speranza per affrontare meglio la malattia.

Con loro, vi era anche il giovane youtuber NicoForza, che ha portato a tutti la sua esperienza, rimarcando come la passione per il calcio lo abbia aiutato ad affrontare la malattia: "Usando i termini calcistici, ho giocato e gioco la mia partita fino all'ultimo minuto e sono sempre pronto ad andare anche oltre. Non mi spaventano più i tempi supplementari, ma c'è una cosa che voglio dirvi: ho sempre giocato d'attacco, sia quando vincevo sia quando perdevo. Il segreto è quello: non mollare mai! Io non so fare che così e sento di dirlo a tutti voi: giocate sempre d'attacco!".